Про це повідомив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, 305 підприємств передали на евакуацію. Загалом держава отримала 906 заявок на переміщення, повідомляє 24 канал.

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Який бізнес переїжджає

Гетманцев каже, що заявки подають різноманітні компанії: йдеться і про IT і про машинобудівний бізнес. Розміщують їх переважно у Львівській та Закарпатській областях.

У сьогоднішніх умовах, коли Росія здійснює збройну агресію проти України, збереження підприємств та робочих місць є надважливим завданням для нас. Держава допомагає з транспортом, надає можливість розміщують працівників у західних областях. Робимо все, щоб економіка ефективно працювала й надалі,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Заявку на релокацію можна подати за посиланням.

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Скільки підприємств переїхало на Львівщину

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, в область вже евакуювали 13 підприємств, ще 4 – в дорозі. Також до переїзду готуються близько 100 виробників. Половина з них вже має нове місце дислокації.

Більшість евакуйованих підприємств працюють у сферах сільського господарства, легкої та хімічної промисловостей,

– зазначає місцева ОВА.

Крім того, адміністрація закликала власників приміщень не підвищувати ціни на оренду складських та комерційних приміщень, наголосивши, що такі дії прирівнюються до мародерства.