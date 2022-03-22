Maersk – світовий лідер контейнерних перевезень з часткою ринку до 20%. Тепер вони повністю йдуть з російського ринку.
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Компанія спеціалізується на обслуговуванні морських вантажів та портових терміналів.
Поетапне згортання їхньої активності уже почалося. У компанії зазначили, що на сьогодні немає ясності щодо перспектив відновлення діяльності Maersk у Росії.
Там також зазначили, що з самого початку війни в Україні їхнім пріоритетом було "забезпечення безпеки та благополуччя працівників".
"Цей пріоритет ми зберігаємо у зв'язку з цим рішенням. Під час поетапного згортання діяльності Maersk в Росії протягом найближчих 6 місяців ми зробимо все, що в наших силах, для підтримки наших російських співробітників і членів сімей", – повідомили в Maersk.
Продають усі активи
Maersk вирішив не лише припинити роботу в Росії, але й продати всі свої активи.
Офіси Maersk в Росії розташовані у Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку. Данська компанія налічує близько 500 співробітників у Росії.
У компанії також нагадали, що планують вивезти всі раніше ввезені до Росії контейнери до кінця квітня. За даними Maersk, у РФ у компанії залишається близько 50 тис. своїх контейнерів, переважно порожніх.
Заява компанії / Скриншот Denis Dovgopoliy
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