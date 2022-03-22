Наразі яхти затримала митниця Фінляндії. Якщо вона виявить належність суден або російським особам, або компаніям, що потрапили під санкції Євросоюзу, то їх можуть узагалі конфіскувати.

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Місцеві митники можуть "заморозити" майно

Спочатку співробітники фінської митниці проведуть перевірку. Вона необхідна для того, щоб виявити, чи мають бодай якийсь стосунок затримані яхти до осіб або компаній з Росії, на яких накладені санкції ЄС. У випадку, якщо зв'язок таки виявлять, може відбутися "заморозка" майна.

Складно зрозуміти, чи російські це яхти, адже вони зареєстровані по всьому світу,

– кажуть генеральний директор компанії, яка керує зимовим складом у Ловійсі.

Зазначимо, що це не поодинокі випадки затримки яхт, які можуть належати росіянам, які потрапили до санкційних списків. Так у Гібралтарі напередодні затримали судно, яке пов'язують з Дмитром Пумпянським. ЗМІ повідомляють, що яхта Axioma пришвартувалася у Гібралтарі під мальтійським прапором 21 березня. Місцева влада повідомляє, що наразі судно підлягає арешту до подальшого розпорядження.

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