Сейчас яхты задержала таможня Финляндии. Если она выявит принадлежность судов или российским лицам или компаниям, попавшим под санкции Евросоюза, то их могут вообще конфисковать.

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Местные таможенники могут "заморозить" имущество

Сначала сотрудники финской таможни проведут проверку. Она необходима для того, чтобы выявить, имеют ли хоть какое-то отношение задержанные яхты к лицам или компаниям из России, на которых наложены санкции ЕС. В случае, если связь таки обнаружат, может произойти "заморозка" имущества.

Сложно понять, российские ли это яхты, ведь они зарегистрированы по всему миру,

– говорят генеральный директор компании, которая руководит зимним складом в Ловийсе.

Отметим, что это не единичные случаи задержки яхт, которые могут принадлежать россиянам, попавшим в санкционные списки. Так в Гибралтаре накануне задержали судно, которое связывают с Дмитрием Пумпянским. СМИ сообщают, что яхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. Местные власти сообщают, что в настоящее время судно подлежит аресту до дальнейшего распоряжения.

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