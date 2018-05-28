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КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы

28 Читати новину українською
КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы
КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы / visti.ks.ua

С 1 июня контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) на Донбассе перейдут на летний режим работы.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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"С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда – выезда (КПВВ), что действуют на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00 часов", – говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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