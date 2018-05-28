КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы

С 1 июня контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) на Донбассе перейдут на летний режим работы.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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"С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда – выезда (КПВВ), что действуют на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00 часов", – говорится в сообщении.