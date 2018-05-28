КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи

З 1 червня контрольні пункти в’їзду – виїзду (КПВВ) на Донбасі перейдуть на літній режим роботи.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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"З 1 червня 2018 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00 години", – йдеться у повідомленні.