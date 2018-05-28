16:52
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи

39 Читать новость на русском
КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи
КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи / visti.ks.ua

З 1 червня контрольні пункти в’їзду – виїзду (КПВВ) на Донбасі перейдуть на літній режим роботи.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Відео удару сил ООС по бойовиках на Донбасі: командир розповів деталі події 

"З 1 червня 2018 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00 години", – йдеться у повідомленні. 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сьогодні, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 924
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2203
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1642
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2402
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1612
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук