КПВВ "Станица Луганская" закроют из-за разминирования

В пятницу, 27 июля, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановит работу в направлении подконтрольных боевикам районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

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Уточняется, что в этом районе с 9 до 11 утра будут проводить разминирование.

"С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 09.00 до 11.00 27.07.2018 будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская", – говорится в сообщении.

Отметим, пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская" пока является единственным КПВВ на Луганщине.