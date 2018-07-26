13:44
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

КПВВ "Станиця Луганська" закриють через розмінування

107 Читать новость на русском
КПВВ "Станиця Луганська" закриють через розмінування
КПВВ "Станиця Луганська" закриють через розмінування / Фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 27 липня, контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" призупинить роботу в напрямку підконтрольних бойовикам районів.

Про це повідомили у прес-службі Операції об'єднаних сил.

Читайте також: Псевдоштурм бази "Правого сектору": на чому прокололись автори провокації та чому це важливо

Уточнюється, що у цьому районі з 9-ї до 11-ї ранку проводитимуть розмінування.

"З метою забезпечення проведення заходів зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів у районі населеного пункту Станиця Луганська та забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, в період з 09.00 до 11.00 27.07.2018 буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, пішохідний пункт пропуску "Станиця Луганська" наразі є єдиним КПВВ на Луганщині. 

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1628
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 3992
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7451
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 1095
"Вишенка" новых санкций от США
25 липня, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 1603
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Нардепи покидають парламент: Роботи не буде
 8 грудня 2011 , 16:55
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
З'явились фото, як суддя сумнозвісного фіналу Аргентина – Чилі розважався з повіями (18+)
 29 червня 2016 , 18:01
Завершив кар'єру великий кумир дитинства Мессі з образливим прізвиськом, який став тренером збірної
 26 січня , 11:40
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук