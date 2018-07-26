КПВВ "Станиця Луганська" закриють через розмінування

У п’ятницю, 27 липня, контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" призупинить роботу в напрямку підконтрольних бойовикам районів.

Про це повідомили у прес-службі Операції об'єднаних сил.

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Уточнюється, що у цьому районі з 9-ї до 11-ї ранку проводитимуть розмінування.

"З метою забезпечення проведення заходів зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів у районі населеного пункту Станиця Луганська та забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, в період з 09.00 до 11.00 27.07.2018 буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, пішохідний пункт пропуску "Станиця Луганська" наразі є єдиним КПВВ на Луганщині.