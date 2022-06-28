Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, пока тот пакет помощи, который НАТО готовится выделить Украине, довольно скромный по сравнению с тем, что производят отдельные страны Альянса.

Исторический саммит, – военный эксперт озвучил будущие планы НАТО

Он объяснил, что то, что решается в формате "Рамштайна" и в сотрудничестве с отдельными членами НАТО, закрывает многие вопросы.

Поэтому НАТО и не станет "хабом военной помощи", а скорее "хабом политической помощи" и "хабом перспективы",

– сказал Краев.

Новые гарантии от НАТО для Украины

По словам эксперта, это, по сути, "сценарий Финляндии и Швеции", то есть Украина, или любая страна на период вступления в НАТО, получает так называемые транзитные гарантии .

Они эквивалентны тем, которые предоставляются в соответствии с пятой статьей. Отличие лишь в том, что транзитные гарантии предоставляет не все НАТО, а отдельные страны-члены Альянса.

– объяснил он.

Краев подчеркнул, что в случае Финляндии и Швеции это были США и Великобритания.

"И этого было достаточно, чтобы Россия отступила. Буквально через два дня вышел Песков и сказал, что никогда у России не было никаких претензий к шведам или финнам, они свободны вступать в НАТО", - отметил он.

Эксперт считает, что, по сути, мы говорим об аналоге статьи №5, но вне системы НАТО.

Когда мы можем получить эти гарантии НАТО? По мнению Краева, это произойдет, когда Украина окончательно склонит весы на свою сторону. "То есть когда освобождение оккупированных территорий Украины станет действительно перспективой, а не просто планом", - добавил он.

На вопрос ведущего, зачем тогда нам будут гарантии НАТО, эксперт ответил, что Украина пока не владеет ядерным оружием, которое есть у России.

"Все страны НАТО уже давно поняли, что Россия – это обезьяна с гранатой. И проблема лишь в том, что эта обезьяна уже достала из гранаты чека. И основное – последнее, чем Россия может испугать Украину – это как раз ядерное оружие ", – заметил эксперт.

Краев уверяет, что эта гарантия НАТО нам нужна как ядерный зонтик.

Очевидно, что ВСУ во многом боеспособнее, чем военные большинства стран Альянса. Но единственный вопрос, который нам не дает покоя – это ядерное оружие, поэтому это та часть гарантии, которая убедит нас в победе и дальнейшей безопасности.

– добавил он.

Саммит НАТО в Мадриде: главное

36-й саммит НАТО, посвященный 40-летию вступления Испании в Альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде. На саммите должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет.

Война России против Украины станет второй главной темой саммита. Лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением.

Пакет будет включать поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.

Накануне, 26 июня, Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Североатлантического союза.

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