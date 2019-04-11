Премиальную позицию от автора предлагает поклонникам качественного крепкого алкоголя производитель первой крафтовой водки "Др. Житник".

Чем же отличается премиальная водка от другой линейки? И кто же тот таинственный автор-создатель рецептуры?

Итак, крафтовая водка премиум-класса "Др. Житник" производится на ликеро-водочном заводе PRIME, в Харьковской области. Об этом пишет издание "Сегодня". В составе водки – ароматный спирт прополиса, который придает напитку мягкий хлебно-медовый привкус, свойственный дорогим, элитным напиткам. За качество продукта отвечают и дают гарантию покупателям технологи-крафтовики, работающих на предприятии. Их главная задача – воплощение в жизнь авторских рецептур. Для этого на заводе впервые в Украине был создан экспериментальный крафтовой цех и введена новая категории – "крафтовая водка".

Что касается личности автора, то в основе "Др. Житник" – рецепт ученого-исследователя Клима Житника, который жил в 19 веке и интересовался лечебными свойствами трав. Особое внимание он уделял изготовлению спиртовых настоек на травах. Некоторые находки Житника заинтересовали современных стартаперов. На их основе они разработали ряд уникальных рецептур и методов производства. Эти разработки и приобрел для массового выпуска крафтовой водки крупный украинский производитель крепкого алкоголя ЛВЗ PRIME.

Отметим, что впервые крафтовая водка "Др. Житник" появилась на полках магазинов весной прошлого года. Удачный старт вдохновил производителя на создание премиальной позиции.