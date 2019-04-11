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      Крафтова горілка преміум-класу

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      Крафтова горілка
      Крафтова горілка

      Преміальну позицію від автора пропонує шанувальникам якісного міцного алкоголю виробник першої крафтової горілки "Др. Житник".

      Чим же відрізняється преміальна горілка від іншої лінійки? І хто ж той таємничий автор-творець рецептури?

      Отже, крафтова горілка преміум-класу "Др. Житник" виготовляється на лікеро-горілчаному заводі PRIME, що в Харківській області. Про це пише видання "Сегодня". У складі горілки – ароматний спирт прополісу, який надає напою м'якого хлібно-медового присмаку, властивого дорогим, елітним напоям. За якість продукту відповідають і гарантують покупцям технологи-крафтовики, що працюють на підприємстві. Їх головне завдання – втілення в життя авторських рецептур. Для цього на заводі вперше в Україні був створений експериментальний крафтовий цех і введена нова категорії – "крафтова горілка".

      Що стосується особистості автора, то в основі "Др. Житник" – рецепт вченого-дослідника Клима Житника, який жив у 19 столітті і цікавився лікувальними властивостями трав. Особливу увагу він приділяв виготовленню спиртових настоянок на травах. Деякі знахідки Житника зацікавили сучасних стартаперів. На їх основі вони розробили ряд унікальних рецептур і методів виробництва. Ці розробки і придбав для масового випуску крафтової горілки великий український виробник міцного алкоголю ЛГЗ PRIME.

      Відзначимо, що вперше крафтова горілка "Др. Житник" з'явилася на полицях магазинів навесні минулого року. Вдалий старт надихнув виробника на створення преміальної позиції.

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      Теги: Новини України Алкоголь
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