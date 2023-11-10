Долговременных планов Лидия не строит – все зависит от ситуации на фронте. Однако пока любимое дело отвлекает от тревожных мыслей, полностью посвящает ему свое время, пишет ZAXID.NET.

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От парикмахерской до крафтовых сыров

Славянск расположен в Донецкой области, и именно с этого города в 2014 году начался захват украинской территории россиянами и длительная война. Через три месяца ВСУ отбили город, однако с тех пор он является опасной прифронтовой зоной.

Лидия Овчаренко еще с 90-х занималась в Славянске разным бизнесом – торговлей, имела кафе, парикмахерскую. В 2014-м во время оккупации города в кафе предприниматели вылетели окна, и после этого она уже не хотела вкладывать деньги в ее восстановление. Так что решила попробовать варить сыры – сначала для себя и друзей.

А потом появляется азарт, любопытство, интерес, читаешь о них, изучаешь, пробуешь то, другое. Знакомые хвалили. Тем более, что у меня абсолютно натуральный продукт: только молоко, закваска, фермент – и все. Никаких добавок, антибиотиков , вообще никакой химии. Все делается вручную, это тяжелый труд. Поэтому впоследствии решила убрать излишнюю скромность и начать зарабатывать на этом. Вот так все и началось", – вспоминает Лидия.



Лидия Овчаренко демонстрирует творожное ассорти собственного производства / Фото ZAXID.NET

Сырье на продукцию Лидии поставляет местный фермер. Говорит, что долго выбирала проверенного поставщика, чтобы продукт был качественный. До войны женщина перерабатывала 200 литров молока в неделю и варила более 20 разновидностей сыров: мягкие, жесткие, с плесенью.

20 крафтовых видов сыров

Каждый вид творога имеет другое приготовление. Сначала должна быть обязательна пастеризация молока, в него добавляют ферменты и закваску, настаивают при определенной температуре, варят, держат под прессом, погружают в соляной раствор. У каждого сорта сыра – своя технология и рецептура.

Лидия рассказывает, что фото каждого сыра делает описание: историю происхождения, его жирность, плотность, вкус, чтобы люди понимали, на что это похоже.

"Норвежский коричневый сыр гудбрандсдален никто не пробовал и не знает, что это такое. Кто-то его сравнивает со щербетом, кто-то – с соленой карамелью, а кто-то – с гематогенкой. На самом деле сыр имеет коричневый цвет и сладкий вкус из-за длительной варки, пока лактоза в нем не карамелизируется", – объясняет сыворотка.

Продукции госпожи Лидии / Фото ZAXID.NET

После обсушки сыры покрывают натуральной корочкой, вид монтазио натирается медом с гималайской солью, а хаварти – оливковым маслом с разнотравьем. А затем – на 3-6 месяцев в холодильник на созревание, с фиксированной влажностью и температурой. Ежедневно их надо пролистывать, чистить, мыть, следить за процессом. Производство Лидии хоть и не очень масштабно, но зависит от электро- и газоснабжения.

"Прилетел снаряд – пришлось возвращаться"

Семья Овчаренко решила выехать из города в апреле 2022 года. Тогда Лиман уже был захвачен, линия фронта проходила в 15 километрах от Славянска.

"У нас не было света, газа, поэтому мы решили уехать. Некоторые сыры начала делать до войны, сварила их, а созревание у них долгосрочное – и полгода, и год. Чедер, пармезан я сварила и даже сама не попробовала. 43 головки сыра весом до 2 кг каждая, оставшиеся отправили в Днепр, Киев, раздавали людям", – рассказывает сыворотка.

Лидия пробыла за границей больше года, однако там не варила сыры – не нашла нужного сырья. В июне 2023 года она вернулась домой.

Кассетный снаряд прилетел на клумбу, нужно было восстанавливать ограждение и окно в спальне. Отопление дома было разморожено. Поэтому пришлось возвращаться. Да и боевые действия сейчас за 30 километров, а не за 15,

– отважно отмечает Лидия Овчаренко.

Славянск часто страдает от обстрелов российских войск / Фото Вадима Ляха

Вернувшись в Украину, Лидия удивилась несоответствию цены и качества сыров в супермаркете. Также не оставляли в покое постоянные клиенты, переспрашивали, когда будут свежие сыры. А фермер, постоянно поставлявший молоко, поощрял возобновить дело, ведь коровы летом на свободном выпасе, едят свежую траву – молоко дают хорошо. Поэтому Лидия снова взялась за сыроделие.

Производство Лидии не очень масштабно, однако предлагает широкий ассортимент. В настоящее время женщина варит 15 видов сыров. Выехавшим клиентам заказ теперь отправляет "Новой почтой" во все регионы Украины.

Все головки делаю маленькие, чтобы никакими химическими добавками не пользоваться. Меньшая головка быстрее созревает. Поэтому делаю совсем небольшие, чтобы ускорить этот процесс. Подхожу к этому таким образом, что пусть не такой ассортимент, как удобно мне, но так мне не будут страшны перебои с электроснабжением. Если выключат свет, то холодильник держит температуру. Подстраиваюсь под реалии настоящего", – объясняет женщина.

"Все вернувшиеся в Славянск перестраиваются на военные реалии"

Лидия не пользуется программами помощи, поддержкой государства, грантами. Рассказывает, что ранее подавала заявку на грант, но ее отклонили из-за возрастных ограничений. Развивает бизнес своими силами, для собственных сыров планирует создать бренд, логотип торговой марки.

"Я как-то никогда не задумывалась над трудностями. Трудно – не трудно, но жить за что-то надо. Делаю свое дело. Сейчас все, кто вернулся в Славянск, просто пытаются выживать, подстраиваются под конкретный момент, возобновляют свой заброшенный бизнес. Поэтому у нас все, кто сейчас вышли работать, кроме этого, волонтерят, чтобы какую-то копеечку на ВСУ передать, чтобы сохранить свои дома, чтобы это не пошло дальше", - отмечает Лидия Овчаренко.

Долгосрочных планов сыворотка не строит – все зависит от ситуации на фронте.

"В оккупацию, конечно, никто не хочет, я верю в ВСУ, что до этого не дойдет. Варю сыры, ставлю на них отметки, какой минимальный срок вызревания у них будет. И смотрю: там указан январь, февраль, поэтому самые длинные планы – на этот период. А что будет дальше, никто не знает", – говорит женщина.

Лидия Овчаренко предлагает отведать ее крафтовую продукцию, например, заказав подарочные тарелки, насчитывающие 7 – 8 разновидностей сыра. Поддержать несокрушимый украинский бизнес и заказать сыры можно на Facebook да Instagram.