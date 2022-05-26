Об этом 24 каналу рассказала народная депутат Саломея Бобровская.

К теме Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

"То, что президент поддержал эту петицию, является уже крайней точкой невозврата в отношениях. После 24 февраля, и вообще после 2014 года она не может быть возвращена", – отметила депутат.

По словам Бобровской, сейчас россияне могут пересекать украинскую границу, если у них достаточно оснований. Однако это нужно прекращать.

Технически это делается достаточно быстро. Ограничитель должен быть достаточно резким, четким. Мне кажется, что на период военного положения в принципе нужно ограничить въезд россиян на территорию Украины,

– подчеркнула депутат.

Боровская добавила, что это касается и артистов и "либеральных россиян", которые в течение 8 лет войны ездили в Украину и распространяли российскую пропаганду.

Что известно о визовом режиме для россиян

Владимир Зеленский 25 мая поддержал петицию о визовом режиме для россиян. На сайте Офиса Президента она набрала более 26 тысяч голосов. Глава государства поблагодарил украинцев, приобщившихся к петиции, за активную гражданскую позицию. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является важным и неотложным.

Президент уже поручил Кабинету Министров наработать и решить этот вопрос. Следует отметить, что Зеленский еще 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщал о намерении ввести визы для россиян.

Война России против Украины: важные новости

Советник министра внутренних дел Вадим Денисеко рассказал, что в войне против Украины Россия уже использовала 60% высокоточного оружия. В то же время, сможет ли Москва восстановить свои ресурсы, напрямую будет зависеть от санкций Запада.

Российские оккупанты в течение 25 мая атаковали 41 населенный пункт Донецкой и Луганской областей. В результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, еще 12 – ранены.

Представитель Министерства обороны Украины опроверг, что Вооруженные Силы отступают на Востоке государства. По его словам, на некоторых направлениях российские группировки действительно имеют временные тактические успехи. Однако то, что украинские войска там отступают – совершенно неправильная трактовка действий.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Вооруженным Силам Украины в обороне против российских военных больше всего не хватает самолетов. Также оккупанты имеют преимущество в небе.

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