Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Соломія Бобровська.

До теми Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

"Те, що президент підтримав цю петицію, є вже крайньою точкою неповернення у відносинах. Після 24 лютого, та й взагалі після 2014 року вона не може бути повернута", – зазначила депутатка.

За словами Бобровської, зараз росіяни можуть перетинати український кордон, якщо мають для цього достатньо підстав. Однак це треба припиняти.

Технічно це робиться достатньо швидко. Обмежувач має бути доволі різкий, чіткий. Мені здається, що на період воєнного стану в принципі треба обмежити в'їзд росіян на територію України,

– наголосила депутатка.

Боровська додала, що це стосується й артистів та "ліберальних росіян", які протягом 8 років війни їздили в Україну й поширювали російську пропаганду.

Що відомо про візовий режим для росіян

Володимир Зеленський 25 травня підтримав петицію про візовий режим для росіян. На сайті Офісу Президента вона набрала понад 26 тисяч голосів. Глава держави подякував українцям, які долучилися до петиції, за активну громадянську позицію. Зеленський наголосив, що це питання є важливим та нагальним.

Президент вже доручив Кабінету Міністрів напрацювати та розв'язати це питання. Варто зауважити, що Зеленський ще 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляв про намір запровадити візи для росіян.

Війна Росії проти України: важливі новини

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисеко розповів, що у війні проти України Росія вже використала 60% високоточної зброї. Водночас те, чи зможе Москва поновити свої ресурси, напряму залежатиме від санкцій Заходу.

Російські окупанти упродовж 25 травня атакували 41 населений пункт Донецької та Луганської областей. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 6 людей, ще 12 – поранені.

Речник Міністерства оборони України спростував, що Збройні Сили відступають на Сході держави. За його словами, на деяких напрямках російські угруповання справді мають тимчасові тактичні успіхи. Однак те, що українські війська там відступають – абсолютно неправильне трактування дій.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Збройним Силам України в обороні проти російських військових найбільше бракує літаків. Також окупанти мають перевагу в небі.

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