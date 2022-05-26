Росіяни переважають завдяки стратегічній авіації
Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, єдине, чого на сьогодні не вистачає Україні – це літаки.
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Данілов заявив, що на сьогодні Росія має домінацію у небі. Він наголосив, що окупанти переважають завдяки використанню стратегічної авіації.
Секретар РНБО нагадав, що Україна втратила стратегічну авіацію у 1994 році, коли підписала Будапештський меморандум.
Україна передала літаки, частина з яких, за словами Данілова, свого часу перебували на патрулюванні в Україні.
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Україні потрібні літаки
- Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила у країн Заходу та НАТО закрити небо, щоб Росія не могла бомбардувати цивільне населення. Однак, побоюючись прямого конфлікту з Росією, у НАТО відмовилися закривати небо над Україною.
- Через це у Києві звернулися до партнерів з проханням надати літаки. Нещодавно глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях зустрічі G7 у Німеччині вкотре заявив про те, що питання авіації досі не розв'язане.
- Разом з тим, деякі країни побоюються передавати Україні літаки, адже вважають, що Росія звинуватить їх у втручанні у війну. Також країни Заходу заявляли, що українські пілоти не адаптовані до їхніх літаків.
- Здавалося, що позитивним сигналом для України стане те, що Польща готова захищати авіапростір Словаччини. Передбачалося, що Словаччина передасть Україні літаки МіГ-29. Однак з того часу офіційної інформації про передачу літаків не було.
- Попри те, що Росія має перевагу в небі, Збройні Сили України знищують російську авіацію. За 3 місяці війни наші захисники та захисниці знищили понад 200 ворожих літаків та 170 російських гелікоптерів.
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