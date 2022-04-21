Про це Магеровський заявив в Економічному клубі у Вашингтоні. Він зазначив, що можливо, у США було хибне уявлення про польські винищувачі.

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Польські МіГи були модернізовані, – посол

У мене таке враження, що в США було уявлення про ці винищувачі радянського виробництва – наче вони схожі на ті B52, Stratofortresses, які законсервовані десь посеред пустелі в Неваді, покриті пилом, але придатні до використання,

– зазначив Магеровський.

Посол запевнив, що винищувачі були модернізовані кілька років тому і становлять третину парку бойових літаків Польщі. Саме тому Варшава не може позбутись такої великої кількості літаків без належної заміни.

Польща хотіла передати винищувачі на базу НАТО

Дипломат зазначив, що ще на початку березня Польща запропонувала передати МіГ-29 на базу Рамштайн, що у Німеччині. Тоді, що робити з літаками, мало вирішити НАТО. Проте проти такої ідеї виступив американський уряд. При цьому у Варшаві запевнили: пропозиція – досі "на столі".

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