Про це глава України розповів в інтерв'ю. Таким чином, він не підтвердив заяви представника Пентагона про те, що Україна вже отримала літаки та запчастини.

Раніше Льотний парк Повітряних сил ЗСУ дещо збільшився, – Арестович про допомогу Україні

Зеленський каже, що Україна ще не отримувала винищувачів

Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що партнери вже надали Києву конкретні гарантії, а також повідомили дати. Проте Володимир Зеленський наголосив, що Україна хотіла би отримати обіцяне, за що буде дуже вдячна.

Партнери більше розуміють Україну щодо зброї

Зазначимо, що у своєму зверненні від 20 квітня глава держави зауважив, що західні партнери почали більше розуміти, що хоче Україна зі зброї. Проте це – обережний оптимізм.

Радимо переглянути: звернення президента Зеленського від 20 квітня