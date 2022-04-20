Про це глава України розповів в інтерв'ю. Таким чином, він не підтвердив заяви представника Пентагона про те, що Україна вже отримала літаки та запчастини.
Раніше Льотний парк Повітряних сил ЗСУ дещо збільшився, – Арестович про допомогу Україні
Зеленський каже, що Україна ще не отримувала винищувачів
Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду,
– сказав Зеленський.
Президент зауважив, що партнери вже надали Києву конкретні гарантії, а також повідомили дати. Проте Володимир Зеленський наголосив, що Україна хотіла би отримати обіцяне, за що буде дуже вдячна.
Партнери більше розуміють Україну щодо зброї
Зазначимо, що у своєму зверненні від 20 квітня глава держави зауважив, що західні партнери почали більше розуміти, що хоче Україна зі зброї. Проте це – обережний оптимізм.
Радимо переглянути: звернення президента Зеленського від 20 квітня