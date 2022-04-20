Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Це їхній моральний обов'язок, – Зеленський про зброю від партнерів, на яку чекає Україна

Продовжує надходити збройна воєнна техніка. Льотний парк Збройних Сил України дещо збільшився,

– сказав Арестович.

Зауважимо, партнери надають Україні не літаки, а запчастини та комплектуючі до них. Повітряні сили зазначили, що так можна полагодити ту авіацію, яка вже у нас є. А отже у строю стоятиме більше техніки.

До теми дивіться відео про те, що ЗСУ спростували отримання літаків від партнерів: