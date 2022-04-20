Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.
До теми Це їхній моральний обов'язок, – Зеленський про зброю від партнерів, на яку чекає Україна
Продовжує надходити збройна воєнна техніка. Льотний парк Збройних Сил України дещо збільшився,
– сказав Арестович.
Зауважимо, партнери надають Україні не літаки, а запчастини та комплектуючі до них. Повітряні сили зазначили, що так можна полагодити ту авіацію, яка вже у нас є. А отже у строю стоятиме більше техніки.
До теми дивіться відео про те, що ЗСУ спростували отримання літаків від партнерів: