Пассажиров не выпускали из самолета

Рейс FR3120 сообщением Краков – Львов должен был вылететь из Польши в 07:00 по местному времени. Однако из-за погодных условий этого так и не произошло. Об этом журналистам 24 канала рассказала пассажирка Ирина Буртик.

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Рейс задерживали из-за сильного тумана и плохой видимости. Большинство пассажиров самолета были украинцами.

Всем сказали выйти из салона в аэропорт, но когда люди начали выходить, то завернули обратно. Мол, скоро будем взлетать,

– сказала пассажирка

Смотрите видео, как людей завернули обратно в самолет:

Так, пассажиры более 3,5 часов просидели в самолете. Он должен был приземлиться во Львове в 08:50 по киевскому времени, однако лишь в 11:45 вылетел.



В Кракове более 3 часов задерживали самолет на Львов / Фото Ирины Буртик



Видимость из окна самолета в Кракове / Фото Ирины Буртик

Задержка возникла и во Львовском аэропорту

Из-за задержки самолета в Кракове вовремя не вылетел рейс из Львова. Пассажиры должны были в 09:35 лететь этим самолетом в Краков, однако он прибыл во Львовской аэропорт только в 12:15.



Пассажиры во Львове ждут свой самолет / Фото Ирины Буртик

Предыдущий похожий инцидент

11 декабря в аэропорту во Львове произошел настоящий коллапс. Причина – сильный туман. Так, на аэродроме задерживали рейсы в Италию, Польшу и Египет. Больше всего не повезло пассажирам рейса на Краков. Их самолет задержали более чем на 6 часов.

Работники аэропорта рассказали, что самолет, который должен был забрать пассажиров, вылетел из Кракова вовремя. Однако, долетев до границы с Украиной, вынужден был вернуться в Польшу из-за плохой видимости для посадки.