Уже этой ночью 17 августа через пункт пропуска следовали автобусы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Девять пассажирских автобусов уже выехали в Польшу

Пункт пропуска "Краковец" возобновил движение пассажирских автобусов на выезд в Польшу. Сегодня с полуночи до 8 утра было пропущено 9 пассажирских автобусов на выезд из Украины.

Пока очереди из автобусов на выезд в Польшу в "Краковце" нет. Время прохождения погранично-таможенного контроля составляет 30-45 минут.

Плоцк в Польше передаст 7 квартир беженцам из Украины

Ужонд города Плоцк подписал соглашение с Фондом Leroy Merlin, целью которого является помощь украинским беженцам жильем. В рамках такого сотрудничества город передаст беженцам из Украины 7 квартир.

Первоначально все семь квартир отреставрируют за средства Фонда Leroy Merlin. Организация передаст бесплатно все необходимое строительное оборудование и оплатит услуги работников. Завершить ремонтные работы планируют до конца октября, тогда смогут переехать семьи беженцев из Украины.

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