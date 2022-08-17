Вже цієї ночі 17 серпня через пункт пропуску прямували автобуси. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Дев'ять пасажирських автобусів вже виїхали до Польщі

Пункт пропуску "Краківець" відновив рух пасажирських автобусів на виїзд до Польщі. Сьогодні від опівночі до 8-ї ранку було пропущено 9 пасажирських автобусів на виїзд з України.

Наразі черги з автобусів на виїзд до Польщі у "Краківці" немає. Час проходження прикордонно-митного контролю становить 30 – 45 хвилин.

Плоцьк у Польщі передасть 7 квартир біженцям з України

Ужонд міста Плоцьк підписав угоду з Фондом Leroy Merlin, метою якої є допомога українським біженцям житлом. В межах такої співпраці місто передасть біженцям з України 7 квартир.

Спочатку всі 7 квартир відреставрують за кошти Фонду Leroy Merlin. Організація передасть безплатно все необхідне будівельне обладнання та оплатить послуги працівників. Завершити ремонтні роботи планують до кінця жовтня, тоді й зможуть переїхати родини біженців з України.

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