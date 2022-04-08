А ситуация была более или менее стабильной, насколько это возможно во время войны. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в эфире 24 канала.
Внимание Работают 50 хирургов, люди без рук и ног, – мэр Краматорска
По его словам, враг наносит точечные удары – бьют по обычным домам, школам, местным кварталам.
Уже даже фиксируют статистику, как часто россияне пытаются лупить в этом регионе.
Обстрелы города происходят каждые 3 – 4 дня,
– отметил глава Краматорска.
Сегодня российские оккупационные войска обстреляли город в шестой раз.
Люди пытаются покинуть Краматорск
Из-за опасной ситуации уже выехало около 60% населения. В городе пока остаются ориентировочно 60 тысяч жителей, есть много детей.
"Мы будем делать все, чтобы их вывозить", – сказал Гончаренко.
Мэр Краматорска об ужасном обстреле вокзала: смотрите видео