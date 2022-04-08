А ситуація була більш-менш стабільно, наскільки це можливо під час війни. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в ефірі 24 каналу.
Увага Працюють 50 хірургів, люди без рук і ніг, – мер Краматорська
За його словами, ворог завдає точкових ударів – б'ють по звичайних будинках, школах, місцевих кварталах.
Вже навіть фіксують статистику, як часто росіяни намагаються гатити у цьому регіоні.
Обстріли міста відбуваються кожні 3 – 4 дні,
– зазначив очільник Краматорська.
Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли місто вшосте.
Люди намагаються покинути Краматорськ
Через небезпечну ситуацію вже виїхало приблизно 60% населення. У місті поки залишаються орієнтовно 60 тисяч мешканців, є багато дітей.
"Ми будемо робити усе, щоб їх вивозити", – запевнив Гончаренко.
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