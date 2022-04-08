А ситуація була більш-менш стабільно, наскільки це можливо під час війни. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в ефірі 24 каналу.

Увага Працюють 50 хірургів, люди без рук і ніг, – мер Краматорська

За його словами, ворог завдає точкових ударів – б'ють по звичайних будинках, школах, місцевих кварталах.

Вже навіть фіксують статистику, як часто росіяни намагаються гатити у цьому регіоні.

Обстріли міста відбуваються кожні 3 – 4 дні,

– зазначив очільник Краматорська.

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли місто вшосте.

Люди намагаються покинути Краматорськ

Через небезпечну ситуацію вже виїхало приблизно 60% населення. У місті поки залишаються орієнтовно 60 тисяч мешканців, є багато дітей.

"Ми будемо робити усе, щоб їх вивозити", – запевнив Гончаренко.

Увага! Після жахливого ракетного обстрілу російських окупантів по Краматорську у місті оголосили термінову евакуацію приватним транспортом, усіма автобусами та автівками, які є в місті.

Мер Краматорська про жахливий обстріл вокзалу: дивіться відео