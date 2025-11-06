Вражеский дрон ударил прямо по пассажирскому автобусу в Краматорске: есть раненые
- 6 ноября российский дрон попал по автобусу.
- Из-за атаки два человека получили ранения.
В четверг, 6 ноября, под российским обстрелом была Краматорская община в Донецкой области. Там оккупанты беспилотником атаковали пассажирский автобус.
Подробности инцидента сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию Краматорского городского совета.
Какие последствия вражеского удара по автобусу?
Как рассказал начальник местной ГВА Александр Гончаренко, россияне около 15:30 ударили по автобусу в одном из поселков Краматорской общины.
Предварительно, вражеский FPV-дрон с боевой частью попал прямо по транспорту, в котором находились люди.
Из-за атаки пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1952-го.
Сейчас уточняют окончательные последствия очередного российского обстрела.
Что известно о ситуации в Краматорске?
Недавно в эфире 24 Канала пресс-офицер подразделения "Феникс" Александра Кондратюк рассказала, что оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые города. Так, Краматорск, Дружковка и Алексеево-Дружковка находятся под постоянными ударами FPV-дронов, "Шахедов", "Гербер" и т.д.
Кроме того, 23 октября в Краматорске от удара дрона погибли журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин. Еще один спецкор ранен из-за вражеской атаки.
Вечером 14 сентября россияне сбросили три ФАБ-250 с УМПК на центр Краматорска. Взрывы произошли в 23:10 возле многоэтажек, когда люди спали. Тогда в результате атаки пострадали 19 человек.
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что враг пытается захватить стратегически важные города Покровск и Мирноград, чтобы создать плацдармы для атак на Краматорск и Славянск.