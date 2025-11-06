Ворожий дрон вдарив просто по пасажирському автобусу в Краматорську: є поранені
- 6 листопада російський дрон поцілив по автобусу.
- Через атаку двоє людей зазнали поранень.
У четвер, 6 листопада, під російським обстрілом була Краматорська громада на Донеччині. Там окупанти безпілотником атакували пасажирський автобус.
Подробиці інциденту повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію Краматорської міської ради.
Читайте також Закидують місто КАБами, – у 93 ОМБр розповіли про важкі бої на Костянтинівському напрямку
Які наслідки ворожого удару по автобусу?
Як розповів начальник місцевої МВА Олександр Гончаренко, росіяни близько 15:30 вдарили по автобусу в одному з селищ Краматорської громади.
Попередньо, ворожий FPV-дрон з бойовою частиною влучив просто по транспорту, в якому перебували люди.
Через атаку постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952-го.
Наразі уточнюють остаточні наслідки чергового російського обстрілу.
До речі, оперативно про головні новини, загрози ворожих атак і наслідки ударів Росії читайте в телеграм-каналі.
Що відомо про ситуацію в Краматорську?
Нещодавно в етері 24 Каналу пресофіцерка підрозділу "Фенікс" Олександра Кондратюк розповіла, що окупанти продовжують тероризувати прифронтові міста. Так, Краматорськ, Дружківка та Олексієво-Дружківка перебувають під постійними ударами FPV-дронів, "Шахедів", "Гербер" тощо.
Крім того, 23 жовтня в Краматорську від удару дрона загинули журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін. Ще один спецкор поранений через ворожу атаку.
Ввечері 14 вересня росіяни скинули три ФАБ-250 з УМПК на центр Краматорська. Вибухи сталися о 23:10 біля багатоповерхівок, коли люди спали. Тоді внаслідок атаки постраждали 19 людей.
Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що ворог намагається захопити стратегічно важливі міста Покровськ та Мирноград, аби створити плацдарми для атак на Краматорськ і Слов'янськ.