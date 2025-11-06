Ворожий дрон вдарив просто по пасажирському автобусу в Краматорську: є поранені

У четвер, 6 листопада, під російським обстрілом була Краматорська громада на Донеччині. Там окупанти безпілотником атакували пасажирський автобус.

Подробиці інциденту повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію Краматорської міської ради.

Читайте також Закидують місто КАБами, – у 93 ОМБр розповіли про важкі бої на Костянтинівському напрямку

Які наслідки ворожого удару по автобусу?

Як розповів начальник місцевої МВА Олександр Гончаренко, росіяни близько 15:30 вдарили по автобусу в одному з селищ Краматорської громади.

Попередньо, ворожий FPV-дрон з бойовою частиною влучив просто по транспорту, в якому перебували люди.

Через атаку постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952-го.

Наразі уточнюють остаточні наслідки чергового російського обстрілу.

До речі, оперативно про головні новини, загрози ворожих атак і наслідки ударів Росії читайте в телеграм-каналі.

Що відомо про ситуацію в Краматорську?