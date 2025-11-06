Подробиці інциденту повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію Краматорської міської ради.

Які наслідки ворожого удару по автобусу?

Як розповів начальник місцевої МВА Олександр Гончаренко, росіяни близько 15:30 вдарили по автобусу в одному з селищ Краматорської громади.

Попередньо, ворожий FPV-дрон з бойовою частиною влучив просто по транспорту, в якому перебували люди.

Через атаку постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952-го.

Наразі уточнюють остаточні наслідки чергового російського обстрілу.

Що відомо про ситуацію в Краматорську?