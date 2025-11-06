Подробиці інциденту повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію Краматорської міської ради.
Які наслідки ворожого удару по автобусу?
Як розповів начальник місцевої МВА Олександр Гончаренко, росіяни близько 15:30 вдарили по автобусу в одному з селищ Краматорської громади.
Попередньо, ворожий FPV-дрон з бойовою частиною влучив просто по транспорту, в якому перебували люди.
Через атаку постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952-го.
Наразі уточнюють остаточні наслідки чергового російського обстрілу.
Що відомо про ситуацію в Краматорську?
Нещодавно в етері 24 Каналу пресофіцерка підрозділу "Фенікс" Олександра Кондратюк розповіла, що окупанти продовжують тероризувати прифронтові міста. Так, Краматорськ, Дружківка та Олексієво-Дружківка перебувають під постійними ударами FPV-дронів, "Шахедів", "Гербер" тощо.
Крім того, 23 жовтня в Краматорську від удару дрона загинули журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін. Ще один спецкор поранений через ворожу атаку.
Ввечері 14 вересня росіяни скинули три ФАБ-250 з УМПК на центр Краматорська. Вибухи сталися о 23:10 біля багатоповерхівок, коли люди спали. Тоді внаслідок атаки постраждали 19 людей.
Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що ворог намагається захопити стратегічно важливі міста Покровськ та Мирноград, аби створити плацдарми для атак на Краматорськ і Слов'янськ.