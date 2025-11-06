Подробности инцидента сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию Краматорского городского совета.

Как рассказал начальник местной ГВА Александр Гончаренко, россияне около 15:30 ударили по автобусу в одном из поселков Краматорской общины.

Предварительно, вражеский FPV-дрон с боевой частью попал прямо по транспорту, в котором находились люди.

Из-за атаки пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1952-го.

Сейчас уточняют окончательные последствия очередного российского обстрела.

Недавно в эфире 24 Канала пресс-офицер подразделения "Феникс" Александра Кондратюк рассказала, что оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые города. Так, Краматорск, Дружковка и Алексеево-Дружковка находятся под постоянными ударами FPV-дронов, "Шахедов", "Гербер" и т.д.

Кроме того, 23 октября в Краматорске от удара дрона погибли журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин. Еще один спецкор ранен из-за вражеской атаки.

Вечером 14 сентября россияне сбросили три ФАБ-250 с УМПК на центр Краматорска. Взрывы произошли в 23:10 возле многоэтажек, когда люди спали. Тогда в результате атаки пострадали 19 человек.