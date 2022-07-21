Утром краматорские спасатели прибыли на место. Они разбирают завалы.

К теме россияне ударили по Краматорску и Бахмуту, а в Торецке ракета прилетела во двор.

Там могут быть люди

Так, в результате обстрела разрушена средняя часть 3-х этажной школы. В ГСЧС подчеркнули, что под завалами могут находиться люди.

Обстрелы Донбасса

Оккупанты мощно обстреливают Донетчину. В частности, били по Краматорску и Бахмуту. В Торецке ракета попала во двор. Кроме школы, в Краматорске повреждены 2 машиностроительных завода.

В Бахмуте снаряды прилетели в Центральный рынок. Загорелось несколько торговых контейнеров на общей площади 100 квадратных метров. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призывает людей эвакуироваться, ведь находиться и области становится все опаснее. россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей.

Только за 20 июля оккупанты убили 1 человека в Константиновке и еще 5 человек ранили. С начала полномасштабного вторжения погибли 632 гражданских, ранения получили – 1631. При этом невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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