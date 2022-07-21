Зранку краматорські рятувальники прибули на місце. Вони розбирають завали.

До теми росіяни вдарили по Краматорську й Бахмуту, а в Торецьку ракета прилетіла на подвір'я

Там можуть бути люди

Так, внаслідок обстрілу зруйновано середню 3-поверхову школу. У ДСНС наголосили, що під завалами можуть перебувати люди.

Обстріли Донеччини

Окупанти потужно обстрілюють Донеччину. Зокрема, вгатили по Краматорську та Бахмуту. У Торецьку ракета влучила у подвір'я. Крім школи, у Краматорську пошкоджено 2 машинобудівні заводи.

У Бахмуті снаряди прилетіли у Центральний ринок. Загорілись декілька торговельних контейнерів на загальній площі 100 квадратних метрів. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Глава Донецької ОВА Павло Криленко закликає людей евакуюватися, адже перебувати і області стає щоразу небезпечніше. росія обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів.

Лише за 20 липня окупанти вбили 1 чоловіка у Костянтинівці та ще 5 людей поранили. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 632 цивільних, поранень зазнали – 1631. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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