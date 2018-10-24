"Краники" з грошима перекривають: чому політеліта намагається дискредитувати НАБУ

Ефективне Антикорупційне бюро невигідне чи не усім представникам нинішньої політичної еліти. Тієї самої, яка після Революції лише перерозподілила потоки, і чия реклама з черговими популістськими гаслами вже заполонила всю країну. І чомусь саме в цей час розпочинається кампанія, мета якої – переконати суспільство, що у Антикорупційного бюро немає результатів.

Економічний ефект від розслідування "газової справи" Онищенка – це мільярдні прибутки для держави. Про це сказала детектив НАБУ, яка брала участь в цьому розслідуванні, у програмі "Справа детектива". Але чекайте, як таке можливо? Суд ще не розглянув справу, Онищенко як організатор схеми ще не отримав вироку. Відповідно майно в дохід держави ще не конфісковане. То звідки мільярди?

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Виявляється, поки Онищенко переховується від слідства по закордонах, НАБУ тихо-спокійно пішли собі в суд і добилися розірвання корупційних договорів між державною компанією і контрольованими нардепом-втікачем приватними компаніями. Саме через ці договори в його кишеню перетікали сотні мільйонів гривень, які потім, очевидно, він і витрачав на розкішне життя. Приклад із того, що прослідкували детективи – на користування послугами приватного літака і купівлю коней.

Тобто навіть попри те, що суд ще розглянув його справу, організована ним корупційна схема вже два роки як зруйнована. І підтвердженням того є прибутки державної компанії "Укргазвидобування", які з 25 мільйонів за три роки існування схеми зросли до майже двох мільярдів за два роки після її руйнування. Тобто грошовий потік, на якому він сидів багато років, був перекритий.

Загалом за три роки роботи НАБУ звітували про розірвання 93 таких договорів в різних кримінальних провадженнях – то, можливо, оце і є справжня причина нинішньої атаки на НАБУ?



Грошовий потік, на якому сидів Онищенко багато років, був перекритий НАБУ

Серед тих угод є, наприклад, договір на 712 мільйонів гривень про надання послуг із днопоглиблення у портах України, він фігурує у так званій "справі Адміністрації морських портів України", також 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на три мільярди гривень, а ще угода, за якою "Укрзалізниця" зазнала 26 мільйонів гривень збитків. Та багато інших.

Тільки уявіть: наближаються вибори, виборчі кампанії коштують дорого, а тут один за одним починають перекривати роками налагоджувані потоки незаконних грошей. До того ж, усім – безвідносно до приналежності політичним таборам.

Корупційні договори так чи інакше ведуть до високопосадовців як на центральному, так і на регіональному рівнях, бо вони укладаються за їхньої участі або з їхньої мовчазної згоди. І виведені у такий спосіб гроші потім використовують не тільки на власні потреби, але й на передвиборчі кампанії.

А з чого, як ви гадаєте, завжди оплачувались масштабні кампанії як політиками, так і політичними партіями, які навіть працівників штатних не мають? З чого утримуються телеканали, оплачується передвиборча агітація, борди по всій країні і тому подібне? Все це – отримані з таких от схем гроші, які виводяться в "кеш" і потім валізами передаються "чорним налом". Але тепер схеми розірвані, і на гречку крадені гроші вже не підуть.

Як то кажуть, слідкуйте за руками: суди заблокували, справи на роки розтягнули, а корупційні схеми все одно руйнують і потоки незаконних коштів перекривають. І чим далі – тим ближче підбираються до перших осіб в державі.

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Припустимо, що поки детективи зачепили лише вершину айсбергу, але хто його знає, як воно піде далі, і чи не поперекривають усі "краники".