Сотрудники ГСЧС опубликовали фото спасенной красавицы и попросили украинцев не поджигать сухую траву и прекратить уничтожать окружающую среду.

Внимание Простое о важном: ГСЧС подробно показала на видео, что такое "правило двух стен"

Вот такую ​​красавицу-сову спасли во время пожара сухой травы ужгородские пожарные. Ее взгляд говорит сам за себя. Люди, опомнитесь! Прекратите уничтожать окружающую среду,

– обратились в ГСЧС.

И отметили, что в настоящее время пожарные ежедневно вынуждены ликвидировать сотни пожаров на открытых территориях, пожароопасный период еще даже не начался.

Не будьте как орки – не сжигайте Украину,

– добавили спасатели.



Напомним, что за сжигание сухой травы предусмотрен как административный штраф (от 3 до 7 тысяч гривен), так и уголовная ответственность. Вас же призываем не быть безучастными. Если видите, что кто-то жжет траву или сам пожар, – набирайте 102 и 101 соответственно!