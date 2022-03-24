И все же есть возможность спасти жизнь и в случае, если вы остались в помещении.

К теме Правила поведения во время обстрелов и как их распознать

ГСЧС Украины рассказали о главных правилах, которые помогут обезопасить себя.

5 правил от ГСЧС на случай обстрелов

Самое важное как можно быстрее пройти в помещение без окон или воспользоваться правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей; Если возник пожар или повреждение дома, звоните на 101 – укажите точный адрес, этаж и квартиру. По возможности перейдите в безопасное место. Также заранее надо назначить среди общины человека, который будет владеть информацией обо всех жителях. Это поможет в случае чрезвычайной ситуации оперативно сообщить информацию спасателям. Если в доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно. Однако НЕ закрывайте дверь. Так спасателям не придется срезать их бензорезом для обязательной проверки. Если вы решили покинуть квартиру и город, оставьте ключи соседям. Ведь в случае чрезвычайной ситуации спасателям необходимо будет проверить каждое помещение, чтобы убедитесь, что там нет людей.

В ГСЧС объяснили, как работает правило "двух стен": смотрите видео





