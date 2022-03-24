Та все ж є можливість врятувати життя і у випадку, якщо ви залишились у приміщенні.
До теми Правила поведінки під час обстрілів і як їх розпізнати
ДСНС України розповіли про головні правила, які допоможуть убезпечити себе.
5 правил від ДСНС на випадок обстрілів
- Найважливіше якнайшвидше пройти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею;
- Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, телефонуйте на 101 – вкажіть точну адресу, поверх і квартиру. За можливості перейдіть у безпечне місце.
- Також заздалегідь треба призначити серед громади людину, яка буде володіти інформацією про всіх мешканців. Це допоможе у разі надзвичайної ситуації оперативно повідомити інформацію рятувальникам.
- Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно. Проте НЕ зачиняйте двері. Так рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обов'язкової перевірки.
- Якщо ви вирішили залишити квартиру та місто, залиште ключі сусідам. Адже у разі надзвичайної ситуації рятувальникам необхідно буде перевірити кожне помешкання, аби впевнитесь, що там немає людей.
У ДСНС пояснили, як працює правило "двох стін": дивіться відео