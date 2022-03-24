Та все ж є можливість врятувати життя і у випадку, якщо ви залишились у приміщенні.

До теми Правила поведінки під час обстрілів і як їх розпізнати

ДСНС України розповіли про головні правила, які допоможуть убезпечити себе.

5 правил від ДСНС на випадок обстрілів

Найважливіше якнайшвидше пройти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею; Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, телефонуйте на 101 – вкажіть точну адресу, поверх і квартиру. За можливості перейдіть у безпечне місце. Також заздалегідь треба призначити серед громади людину, яка буде володіти інформацією про всіх мешканців. Це допоможе у разі надзвичайної ситуації оперативно повідомити інформацію рятувальникам. Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно. Проте НЕ зачиняйте двері. Так рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обов'язкової перевірки. Якщо ви вирішили залишити квартиру та місто, залиште ключі сусідам. Адже у разі надзвичайної ситуації рятувальникам необхідно буде перевірити кожне помешкання, аби впевнитесь, що там немає людей.

У ДСНС пояснили, як працює правило "двох стін": дивіться відео





