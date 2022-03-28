Принцип такой работы и ее эффективный результат продемонстрировали бойцы Сил специальных операций ВС Украины
Внимание Россия перебрасывает больше сил на Луганское и Донецкое направления, – Луганская ОВА
Они устроили засаду на колонну вражеской техники. И когда она оказалась в нужном месте, взорвали ее.
Руководство ССО отметило, что это отличный пример засады, ведь:
- дистанционный управляемый подрыв колонны;
- минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта;
- значительные потери у противника.
Видео уничтожения вражеской техники