Принцип такой работы и ее эффективный результат продемонстрировали бойцы Сил специальных операций ВС Украины

Внимание Россия перебрасывает больше сил на Луганское и Донецкое направления, – Луганская ОВА

Они устроили засаду на колонну вражеской техники. И когда она оказалась в нужном месте, взорвали ее.

Руководство ССО отметило, что это отличный пример засады, ведь:

дистанционный управляемый подрыв колонны;

минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта;

значительные потери у противника.

Видео уничтожения вражеской техники