К сожалению, дело не только в том, что новый штамм Дельта пришел в Украину непосредственно из России, и первыми пострадали регионы, граничащие с РФ и оккупированными территориями.

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Намного важнее мировоззренческое сходство, продемонстрированное украинцами и россиянами в ходе коронакризиса. Отношение к эпидемии и противоэпидемическим мерам, к массовой вакцинации, к чужой жизни и смерти.

После 2014 года было сказано немало громких слов о цивилизационной пропасти, разделившей две воюющие страны. Но с приходом COVID-19 выяснилось, что постсоветский пофигизм, эгоизм и фатализм значат больше, чем наметившиеся различия между Украиной и Россией.

И у нас, и у них одинаково непопулярно ответственное восприятие пандемии. Значительная часть населения старается вообще не замечать угрозу, связанную с новой инфекцией. Если на Западе коронаскептики хоть и присутствуют, но остаются маргиналами, то в России и Украине ковид-диссидентство стало почти мейнстримом. В обеих странах формальные ограничения превращаются в фикцию, масочный режим и социальное дистанцирование по возможности игнорируются, а попытка введения ковид-сертификатов провоцирует их массовую подделку.

И у нас, и у них непопулярна идея заботы о слабых и уязвимых. Постсоветский обыватель не склонен жертвовать собственным комфортом ради других. Российские и украинские старики (если только речь не идет о ближайших родственниках) часто воспринимаются как лишние люди, которые и так скоро умрут. Растущие цифры человеческих потерь не вызывают особого ужаса. При этом и в России, и в Украине официальная смертность от COVID-19 оказывается заниженной – и заметно расходится с общей добавочной смертностью.

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И у нас, и у них крайне непопулярна прививочная кампания. В Украине прослойка вакцинированных оказалась еще меньше, чем в России, – хотя нашим согражданам предлагают не спорный "Спутник V", а препараты, одобренные ВОЗ и активно используемые в развитых государствах. Но зато и в украинском, и в российском обществе имеют огромный успех разнообразные страшные истории: о кошмарных побочных эффектах вакцинации, о массовом чипировании, о заговоре фармацевтических компаний и кознях Билла Гейтса, о цифровом концлагере и глобальном геноциде…

Примечательно, что именно пандемия поколебала давний украинский пиетет перед цивилизованными западными странами. Нашего обывателя, склонного к ковид-диссидентству и критикующего вакцинацию, не убеждает пример какой-нибудь Дании или Канады, где полностью привито более 70% населения.

Миллионы украинцев с готовностью отвергают западный опыт – и тем самым следуют по дорожке, уже проторенной северным соседом.

Россия с начала 2000-х активно противопоставляет себя Западу. Кичится своим мнимым превосходством над европейцами и американцами. Много лет упражняется в конспирологии и разоблачает предполагаемые заговоры мировой закулисы.

А для Украины, еще недавно гордившейся евроинтеграцией и безвизом, все это в новинку. Тренд на добровольное отчуждение от Запада возобладал в нашем обществе впервые за долгое время. И куда он заведет страну дальше, остается только гадать.