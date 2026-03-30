В сети показывают апокалиптические видео из Австралии: почему небо стало "кровавым"

Жители Австралии стали свидетелями редкого явления: небо над западным побережьем окрасилось в жуткий кроваво-красный цвет. Такой эффект вызвал тропический циклон "Нарелл", который вместе с мощными ветрами поднял в воздух тонны пыли.

Об этом сообщает The Guardian.

What happened in Australia?

В пятницу, 27 марта, тропический циклон "Нарелл" достиг побережья Западной Австралии, а небо приобрело яркий красный оттенок.

По словам метеорологов, этот эффект возник из-за сочетания сильного ветра и почв, богатых железом, которые имеют характерный ржаво-красный цвет.

"Нарелл" буквально подхватил пыль с ландшафта и перенес ее в районы вроде Шарк-Бей еще до прихода циклона,

– объяснила Джессика Лингард из Бюро метеорологии.

Лингард добавила, что для этого эффекта сложилось идеальное сочетание условий: сильный ветер, сухая почва и удачно выбранное место съемки.

Кроме этого, свою роль также сыграла физика, а в частности особенности рассеивания солнечного света в атмосфере. Коротковолновые синие и фиолетовые лучи легко рассеиваются, тогда как длинные – красные и оранжевые – лучше проходят сквозь воздушные препятствия.

Жители Австралии наблюдали редкое явление / Фото: соцсети

В этом случае своеобразным фильтром стали массы пыли и песка, а также повышенная влажность из-за циклона.

Похожее явление наблюдалось в январе в городе Онслоу на северо-западе Западной Австралии, когда грозы в глубине материка вызвали сильные ветры, которые донесли красную пыль до побережья.

Какие последствия циклона в Австралии?