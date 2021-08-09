Уровень парниковых газов в атмосфере сейчас достаточно высок для того, чтобы гарантировать нарушение климата примерно на несколько десятилетий. Эксперты заявили, что средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Согласно Парижскому климатическому соглашению, была договоренность – не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса.

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В своем заявлении генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал отчет "красным кодом для человечества". Антониу Гутерриш отметил, что порог в 1,5 градуса опасно близким.

Единственный способ предотвратить превышение этого порога – это срочно активизировать наши усилия и идти самым амбициозным путем,

– сказал генеральный секретарь ООН.

В то же время он призвал прекратить использование угля и других ископаемых видов топлива, которые способствуют загрязнению. Гутерриш добавил, что глобальный нагрев влияет на каждый регион Земли, и многие изменения становятся необратимыми.

Отчет об изменениях климата: кратко