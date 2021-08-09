Рівень парникових газів в атмосфері наразі достатньо високий для того, аби гарантувати порушення клімату приблизно на кілька десятиліть. Експерти заявили, що середня температура у світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм. Згідно з Паризькою кліматичною угодою, була домовленість – не допустити підвищення температури на більше, ніж 1,5 градуса.

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У своїй заяві генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй назвав звіт "червоним кодом для людства". Антоніу Гутерріш зазначив, що поріг у 1,5 градуса є небезпечно близьким.

Єдиний спосіб запобігти перевищенню цього порогу – це терміново активізувати наші зусилля та йти найамбітнішим шляхом,

– сказав генеральний секретар ООН.

Водночас він закликав припинити використання вугілля та інших викопних видів палива, які сприяють забрудненню. Гутерріш додав, що глобальне нагрівання впливає на кожен регіон Землі, а багато змін стають незворотними.

Звіт щодо змін клімату: коротко