Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Красный Крест будет во главе колонны

Эвакуация будет происходить сразу по нескольким маршрутам. В общей сложности планируют эвакуировать около 215 тысяч человек.

Красный Крест будет обеспечивать режим прекращения огня. Он будет присутствовать и возглавлять колонны, которые будут двигаться по указанным маршрутам,

– объяснила Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что Донецкая ВГА начала оповещать местное население о местах сбора.

Обратите внимание! Эвакуация из Волоновахи и Мариуполя пройдет по "зеленым коридорам" 5 марта. В настоящее время есть договоренность о прекращении огня.

Смотрите обращение Ирины Верещук об эвакуации:

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