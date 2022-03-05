Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.
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Красный Крест будет во главе колонны
Эвакуация будет происходить сразу по нескольким маршрутам. В общей сложности планируют эвакуировать около 215 тысяч человек.
Красный Крест будет обеспечивать режим прекращения огня. Он будет присутствовать и возглавлять колонны, которые будут двигаться по указанным маршрутам,
– объяснила Верещук.
Вице-премьер подчеркнула, что Донецкая ВГА начала оповещать местное население о местах сбора.
Смотрите обращение Ирины Верещук об эвакуации:
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