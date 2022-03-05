Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Червоний Хрест буде на чолі колони

Евакуація відбуватиметься одразу за кількома маршрутами. Загалом планують евакуювати близько 215 тисяч осіб.

Червоний Хрест забезпечуватиме режим припинення вогню. Він буде присутній та очолюватиме колони, які будуть рухатись за вказаними маршрутами,

– пояснила Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що Донецька ВЦА почала оповіщати місцеве населення про місця збору.

Зверніть увагу! Евакуація з Волоновахи та Маріуполя відбуватиметься "зеленими коридорами" 5 березня. На цей час є домовленість про припинення вогню.

Дивіться звернення Ірини Верещук щодо евакуації:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.