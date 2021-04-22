Красный Крест 21 апреля передал помощь жителям оккупированных территорий Донбасса. 12 автомобилей пересекли линию разграничения через пункт пропуска "Счастье", еще 7 – в "Новотроицком".

В этих двух КПВВ регулярно перемещают гуманитарные грузы. Общий вес помощи – 203 тонны.

Ранее Грузовики с помощью прибыли на оккупированные территории Донбасса: фото

Что передал Красный Крест

продуктовые наборы,

хозяйственные изделия,

семена,

строительные материалы,

мебель,

матрасы,

медикаменты

предметы медицинского назначения.

Обратите внимание! В Трехсторонней контактной группе отметили, что ежедневное движение для граждан по дорожным коридорам в "Счастье" и "Новотроицком" до сих пор заблокировали оккупанты.

В основном передавали медицинские товары и продуктовые наборы

Украинская сторона подчеркнула, что только с 15 по 20 апреля доставила на оккупированные территории десятки грузовиков с помощью. От Организации Объединенных Наций поступило 5 грузовиков. От Красного Креста – аж 18.

Стоит прочитать На рынках ажиотаж, люди бегут из городов, – правозащитники о ситуации на оккупированном Донбассе

В основном передавали товары медицинского назначения, матрасы, продуктовые и гигиенические наборы. Также для жителей оккупированного Донбасса поступили семена, удобрения и строительные материалы.



Грузовики пропустили через 2 КПВВ / Фото Госпогранслужбы