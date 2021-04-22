19 грузовиков с гуманитаркой: Красный Крест передал помощь на оккупированные территории
Красный Крест 21 апреля передал помощь жителям оккупированных территорий Донбасса. 12 автомобилей пересекли линию разграничения через пункт пропуска "Счастье", еще 7 – в "Новотроицком".
Источник:Украинская делегация в ТКГ
В этих двух КПВВ регулярно перемещают гуманитарные грузы. Общий вес помощи – 203 тонны.
Ранее Грузовики с помощью прибыли на оккупированные территории Донбасса: фото
Что передал Красный Крест
- продуктовые наборы,
- хозяйственные изделия,
- семена,
- строительные материалы,
- мебель,
- матрасы,
- медикаменты
- предметы медицинского назначения.
В основном передавали медицинские товары и продуктовые наборы
Украинская сторона подчеркнула, что только с 15 по 20 апреля доставила на оккупированные территории десятки грузовиков с помощью. От Организации Объединенных Наций поступило 5 грузовиков. От Красного Креста – аж 18.
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В основном передавали товары медицинского назначения, матрасы, продуктовые и гигиенические наборы. Также для жителей оккупированного Донбасса поступили семена, удобрения и строительные материалы.
Грузовики пропустили через 2 КПВВ / Фото Госпогранслужбы
Красный Крест регулярно направляет помощь на Донбасс / Фото Госпогранслужбы
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