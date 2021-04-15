Грузовики с гуманитарной помощью от ООН пересекли границу временно оккупированных территорий Донецкой области. В пункте въезда – выезда "Новотроицкое" пропустили 5 транспортных средств.

В Донецк грузовики направлялись из Киева. Как сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, Украина способствует снабжению гуманитарной помощи.

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Доставил гуманитарную помощь и Красный Крест

Также через час после грузовиков в "Новотроицком", в КПВВ "Счастье" прибыл грузовой автомобиль. На этот раз гуманитарную помощь прислал Международный Комитет Красного Креста.

МККК передавал гуманитарную помощь в начале апреля

Отметим, что предыдущий раз Красный Крест направил помощь в ОРДЛО 1 апреля. Тогда через КПВВ "Счастье" пропустили 2 грузовика. Общий вес груза, который направился в Луганск, около 3 тонн. Жители оккупированных территорий могли получить медикаменты, медматериалы и тесты для выявления коронавируса. Также передали и очень актуальные во время пандемии аппараты ИВЛ.

Обратите внимание! В марте президент Владимир Зеленский общался с президентом Красного Креста Петером Маурером. Украинский гарант попросил МККК помочь противодействовать коронавирусу на оккупированных территориях.