Вантажівки з гуманітарною допомогою від ООН перетнули кордон тимчасово окупованих територій Донецької області. У пункті в'їзду – виїзду "Новотроїцьке" пропустили 5 транспортних засобів.

У Донецьк вантажівки прямували з Києва. Як повідомили українська делегація в Тристоронній контактній групі, Україна сприяє постачанню гуманітарної допомоги.

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Доправив гуманітарну допомогу і Червоний Хрест

Також через годину після вантажівок у "Новотроїцькому", у КПВВ "Щастя" прибув вантажний автомобіль. Цього разу гуманітарну допомогу надіслав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

МКЧХ передавав гуманітарну допомогу на початку квітня

Зазначимо, що попередній раз Червоний Хрест надіслав допомогу в ОРДЛО 1 квітня. Тоді через КПВВ "Щастя" пропустили 2 вантажівки. Загальна вага вантажу, який попрямував до Луганська, близько 3 тонн. Жителі окупованих територій мали змогу отримати медикаменти, медматеріали та тести для виявлення коронавірусу. Також передали і дуже актуальні під час пандемії апарати ШВЛ.

Зверніть увагу! У березні президент Володимир Зеленський спілкувався з президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Український гарант попросив МКЧХ допомогти протидіяти коронавірусу на окупованих територіях.