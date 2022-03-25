Красный Крест требует у России разрешения для создания офиса в Ростове-на-Дону. Это необходимо для улучшения работы в восточной части Украины.

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"Я хотел бы получить поддержку в укреплении логистической структуры в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины", – сообщил глава МККК Питер Маурер.

Кроме того, он отметил, что прибыл для обсуждения ряда важных вопросов. Например, о поставках гуманитарной помощи в зоны конфликта и улучшении логистики.

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