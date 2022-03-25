Червоний Хрест вимагає у Росії дозволу для створення офісу в Ростові-на-Дону. Це необхідно для покращення їх роботи на східній частині України.

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"Я хотів би отримати підтримку у зміцненні логістичної структури в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та інших частинах України", – повідомив глава МКЧХ Пітер Маурер.

Крім того, він зазначив, що прибув для обговорення низки важливих питань. Наприклад, щодо постачання гуманітарної допомоги в зони конфлікту та покращення логістики.

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