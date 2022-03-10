Об этом в эфире 24 канала рассказал член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. В то же время он отметил, что переговоры, которые ведутся между нами и представителями российских политических кругов, позволяют последовательно реализовывать гуманитарные программы.

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ООН продемонстрировала свою недееспособность

"Международный комитет Красного Креста продемонстрировал, равно как и Организация объединенных наций, полную неспособность выполнять свои главные задачи, функции, миссию, ради которых они создавались", – заявил Федор Вениславский.

Он добавил, что на территории государства более-менее нормально работает украинский Национальный Красный Крест. Пытается обеспечивать выполнение договоренностей по гуманитарным коридорам в частности.

"Если бы мы имели возможность наблюдать деятельность Международного комитета Красного Креста, то это было бы гораздо мощнее с точки зрения даже психологического восприятия западного мира, что российские войска нарушают условия прекращения огня, искусственно создают гуманитарные катастрофы", – отметил политик.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резник заявил, что международные организации практически ничем не помогают Украине, которая находится в условиях войны – ООН, ОБСЕ и Красный Крест просто спрятались.

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