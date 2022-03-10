Про це в ефірі 24 каналу розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Водночас він зауважив, що перемовини, які ведуться між нами та представниками російських політичних кіл, дозволяють послідовно реалізовувати гуманітарні програми.

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ООН продемонструвала свою недієздатність

"Міжнародний комітет Червоного Хреста продемонстрував, так само як і Організація об'єднаних націй, повну нездатність виконувати ті свої головні завдання, функції, місію, заради яких вони створювались", – заявив Федір Веніславський.

Він додав, що наразі на території держави більш-менш нормально працює український Національний Червоний Хрест. Намагається забезпечувати виконання домовленостей щодо гуманітарних коридорів зокрема.

"Якби ми мали можливість спостерігати діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста, то це було б набагато потужнішим з погляду навіть психологічного сприйняття західного світу, що російські війська порушують умови припинення вогню, штучно створюють гуманітарні катастрофи", – зазначив політик.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що міжнародні організації практично нічим не допомагають Україні, яка перебуває в умовах війни – ООН, ОБСЄ та Червоний Хрест просто сховалися.

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