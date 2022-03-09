Новину повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. У соцмережі він оприлюднив відповідне відео.

Зауважте З окупованих містечок на Київщині проведуть евакуацію

Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони в Київській області,
– наголосив Тимошенко.

На Київщині людей евакуйовуватимуть з таких населених пунктів:

  • Ворзель;
  • Буча;
  • Бородянка;
  • Ірпінь;
  • Гостомель.

Червоний Хрест супроводжуватиме колони: дивіться відео

ЗСУ захищають Україну

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.