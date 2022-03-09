Новину повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. У соцмережі він оприлюднив відповідне відео.
Зауважте З окупованих містечок на Київщині проведуть евакуацію
Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони в Київській області,
– наголосив Тимошенко.
На Київщині людей евакуйовуватимуть з таких населених пунктів:
- Ворзель;
- Буча;
- Бородянка;
- Ірпінь;
- Гостомель.
Червоний Хрест супроводжуватиме колони: дивіться відео
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