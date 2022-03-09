Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що 9 березня триватиме режим тиші з 9:00 до 21:00. Тож українці матимуть можливість вибратися з міст і сіл, які за останні кілька днів потерпали від ворожих обстрілів, передає 24 канал.

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"Зелений коридор" на Київщині працюватиме до 21:00

Пів на 6 ранку ми отримали повідомлення від Росії щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, а також повідомлення Червоного Хреста про направлення листа з погодженням,

– зазначила вона.

Зокрема міністерка підкреслила, що на Київщині людей евакуйовуватимуть з таких населених пунктів:

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель.

Точки збору для евакуації населення на Київщині:

Ірпінь – готель "Ірпінь", Екомаркет (Соборна, 105б);

Буча – біля Бучанської міськради;

Ворзель – вулиця Курортна, 25, район залізничної станції, пологовий будинок

Гостомель – виправна колонія, Мирна, 3а

Бородянка – церква, вулиця Православна

Евакуація розпочнеться близько 10:40 – 11:00. У першу чергу мовиться про вивезення дітей і жінок.

Також повідомляється про те, що є можливість вибратися власним транспортом.

Усіх евакуйованих організованою автобусною колоною відправлять до Києва. Якщо ж ви пересуватиметеся власним транспортом, то не відхиляйтеся від маршруту, який задаватимуть колоні. Це надзвичайно важливо та може врятувати вам життя.

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