Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он вспомнил последний случай, когда Международный Красный крест привез оргтехнику и компьютеры, назвав это "гуманитарной помощью", что на самом деле – гуманитарная помощь оккупационным органам власти.

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Андрющенко отметил, что организация обеспечивает так называемую "службу детей". Именно она ежедневно способствует похищению украинских детей, разводу украинских семей. "Давайте их снабжать оргтехникой, чтобы им было это делать гораздо проще, чтобы они могли вести базы данных, которые им для этого нужны", – прокомментировал советник мэра Мариуполя.

Давайте уже Красный Крест перестанет прятаться, сотрудничая с Россией, и начнет напрямую поставлять дроны, например, на передовую. Для того, чтобы также кому-то "помочь". Это можно обратить в любую обертку и сказать, что таким образом "мы помогаем уменьшить потери и страдания гражданского населения", почему бы и нет.

– сказал Петр Андрющенко.

"Это крупнейшая гуманитарная организация в мире, это самые большие донаты в мире. Это деньги, которые должны идти всем странам, которые действительно страдают от войны. В нашем случае большая часть этих денег, по крайней мере, и часть международного Красного Креста, работающая в России, – идет на нужды оккупантов. Как это должно уложиться в какие-то понимания гуманитарной миссии, как на это смотрит ООН, фактически курирующий международный Красный крест, – я не понимаю", – подчеркнул Андрющенко.

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По его словам, такие действия Международного Красного Креста постоянны, а не разовая акция. Это происходит как на оккупированной территории вокруг Мариуполя, так и непосредственно в самом городе. Оккупационные власти города публикуют об этом сообщения и фотографии в пабликах. Таким образом, появляются официальные доказательства того, что Красный крест фактически обеспечивает оккупационные органы власти.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что это не еда, которую отдадут людям, не вода, не зимние вещи, не обогреватели. Это оргтехника на нужды оккупационных властей.

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